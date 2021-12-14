TVORCHI, KALUSH, Пивоваров та Wellboy: премія YUNA оголосила номінантів 2022 року

Про це йдеться на сайті премії.



На нагороди YUNA 2022 претендують роботи виконавців, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.



На перемогу у категоріях “Найкраща виконавиця”. “Найкращий виконавець”, “Найкращий поп-гурт” та “Найкращий рок-гурт” можуть бути номіновані лише ті артисти, які протягом цього періоду випустили мінімум дві нових пісні.



Номінантами YUNA 2022 стали:



"Найкращий виконавець":

DANTES;

MAX BARSKIH;

MONATIK;

Wellboy;

Артем Пивоваров.

alyona alyona;

DOROFEEVA;

Jerry Heil;

NK;

Тіна Кароль.

KALUSH;

KAZKA;

LATEXFAUNA;

TVORCHI;

КОРРУПЦИЯ.

The HARDKISS;

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;

Бумбокс;

Океан Ельзи;

СКАЙ.

Go_A - SHUM;

Wellboy - Гуси;

KALUSH - Зорі;

KAZKA - М’ята;

Артем Пивоваров - Рандеву.

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;

TVORCHI - Falling;

DOROFEEVA - gorit;

MONATIK - Зажигать / JOMO;

NK - Красное вино.

KALUSH - Hotin;

ONUKA - KOLIR;

TVORCHI - ROAD;

The HARDKISS - Жива і не залізна;

NK - Красное вино.

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;

Go_A - SHUM;

Wellboy - Вишні;

Wellboy - Гуси;

MONATIK - Зажигать / JOMO;

Артем Пивоваров - Рандеву.

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;

Бумбокс & Саша Чемеров - Любила;

Океан Ельзи & Один в каное - Місто весни;

KAZKA & ALEKSEEV - Поруч;

Олександр Пономарьов, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров.

DOROFEEVA;

MOLFAR;

Skofka;

Wellboy;

Лилу45.

DOROFEEVA - Dofamin;

MAX BARSKIH - Bestseller;

MONATIK - Made With Love and Rythm;

TVORCHI - ROAD;

Артем Пивоваров - Стихіна акустика.

TVORCHI - Crush;

TVORCHI - Falling;

ONUKA - GUMA;

Go_A - SHUM;

TVORCHI - Віч-на-віч.

MamaRika - KAVA;

ТНМК - Весну;

KALUSH & Skofka - Додому;

KALUSH - Зорі;

KALUSH & Христина Соловій - Таксі.

СолоХа - Ваша мати;

Олег Винник & Еліна Іващенко - Діаманти;

DZIDZIO - Зимова казка;

Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов, Positiff - На щастя;

Ірина Білик - Не стримуй погляд.

DAKOOKA;

Green Grey;

LAYAH;

SINOPTIK;

Курган & Агрегат.

"Найкраща виконавиця":"Найкращий поп-гурт":"Найкращий рок-гурт":"Найкраща пісня":"Найкраща пісня іншою мовою":"Найкращий альбом":"Найкращий відеокліп":"Найкращий дует/колаборація":"Відкриття року":"Найкраще концертне шоу":"Найкращий електронний хіт":"Найкращий хіп-хоп хіт":"Найкращий естрадний хіт":"Інший формат":Довідка: "YUNA" - українська щорічна національна професійна музична премія. Абревіатура YUNA розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards. Премія заснована 27 жовтня 2011 року, її співзасновником є Павло Шилько та Мохаммад Захур, а генеральним продюсером - Павло Шилько.