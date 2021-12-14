TVORCHI, KALUSH, Пивоваров та Wellboy: премія YUNA оголосила номінантів 2022 року
Музична премія YUNA у вівторок, 14 грудня, оголосила претендентів на статуетку 2022 року, серед них у найбільше номінацій потрапили TVORCHI, KALUSH, Wellboy, Артем Пивоваров, Макс Барских та Дорофєєва
Про це йдеться на сайті премії.
На нагороди YUNA 2022 претендують роботи виконавців, які були випущені у період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.
На перемогу у категоріях “Найкраща виконавиця”. “Найкращий виконавець”, “Найкращий поп-гурт” та “Найкращий рок-гурт” можуть бути номіновані лише ті артисти, які протягом цього періоду випустили мінімум дві нових пісні.
Номінантами YUNA 2022 стали:
"Найкращий виконавець":
- DANTES;
- MAX BARSKIH;
- MONATIK;
- Wellboy;
- Артем Пивоваров.
"Найкраща виконавиця":
- alyona alyona;
- DOROFEEVA;
- Jerry Heil;
- NK;
- Тіна Кароль.
- KALUSH;
- KAZKA;
- LATEXFAUNA;
- TVORCHI;
- КОРРУПЦИЯ.
"Найкращий рок-гурт":
- The HARDKISS;
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;
- Бумбокс;
- Океан Ельзи;
- СКАЙ.
- Go_A - SHUM;
- Wellboy - Гуси;
- KALUSH - Зорі;
- KAZKA - М’ята;
- Артем Пивоваров - Рандеву.
"Найкраща пісня іншою мовою":
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;
- TVORCHI - Falling;
- DOROFEEVA - gorit;
- MONATIK - Зажигать / JOMO;
- NK - Красное вино.
- KALUSH - Hotin;
- ONUKA - KOLIR;
- TVORCHI - ROAD;
- The HARDKISS - Жива і не залізна;
- NK - Красное вино.
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;
- Go_A - SHUM;
- Wellboy - Вишні;
- Wellboy - Гуси;
- MONATIK - Зажигать / JOMO;
- Артем Пивоваров - Рандеву.
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller;
- Бумбокс & Саша Чемеров - Любила;
- Океан Ельзи & Один в каное - Місто весни;
- KAZKA & ALEKSEEV - Поруч;
- Олександр Пономарьов, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров.
- DOROFEEVA;
- MOLFAR;
- Skofka;
- Wellboy;
- Лилу45.
"Найкраще концертне шоу":
- DOROFEEVA - Dofamin;
- MAX BARSKIH - Bestseller;
- MONATIK - Made With Love and Rythm;
- TVORCHI - ROAD;
- Артем Пивоваров - Стихіна акустика.
- TVORCHI - Crush;
- TVORCHI - Falling;
- ONUKA - GUMA;
- Go_A - SHUM;
- TVORCHI - Віч-на-віч.
- MamaRika - KAVA;
- ТНМК - Весну;
- KALUSH & Skofka - Додому;
- KALUSH - Зорі;
- KALUSH & Христина Соловій - Таксі.
"Найкращий естрадний хіт":
- СолоХа - Ваша мати;
- Олег Винник & Еліна Іващенко - Діаманти;
- DZIDZIO - Зимова казка;
- Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов, Positiff - На щастя;
- Ірина Білик - Не стримуй погляд.
- DAKOOKA;
- Green Grey;
- LAYAH;
- SINOPTIK;
- Курган & Агрегат.
Довідка: "YUNA" - українська щорічна національна професійна музична премія. Абревіатура YUNA розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards. Премія заснована 27 жовтня 2011 року, її співзасновником є Павло Шилько та Мохаммад Захур, а генеральним продюсером - Павло Шилько.
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