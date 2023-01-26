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Twitter продовжує порушувати права конфіденційності користувачів і за правління Маска, - Bloomberg

26 січня, 2023 четвер
08:44
Світ Twitter

Імовірно, під час головування Ілона Маска близько 4 тис. працівників Twitter як і раніше мали доступ до внутрішньої функції, яка дозволяє їм керувати приватними акаунтами

Про це інформує Bloomberg.

Зазначають, що новий інформатор повідомив Конгресу США про те, що Twitter Inc. продовжував порушувати права конфіденційності та безпеки користувачів навіть після початку правління Ілона Маска.

Раніше, у середині жовтня 2022 року, інформатор подав скаргу на компанію. Причиною стало те, що за два тижні до того, як Маск очолив компанію, близько 4 тис. її співробітників мали доступ до функції GodMode. Вона дозволяє керувати приватними обліковими записами та твітити або ж видаляти з них твіти. Для цього їй треба було завантажити код зі сховища кодів компанії соцмереж і змінити там налаштування з "false" на "true". Потім треба було просто запустити код.

Скаргу тоді передали міністерству юстиції, федеральні торговій компанії та деяким членам Конгресу.

"У Twitter немає можливості фіксувати, які з інженерів використовують або зловживають GodMode", - йдеться у скарзі, що її подала некомерційна юридична фірма Whistleblower Aid від імені анонімного інформатора.

Наразі невідомо, чи вирішили проблему після подання скарги. Утім відтоді звільнилися кілька топменеджерів, які займалися контролем кібербезпеки та конфіденційності, а також команди, які займалися відповіданням державним вимогам.

Водночас цього місяця інформатор, який раніше працював у компанії, поінформував комітет Конгресу щодо порушень з боку компанії, які продовжилися під керівництвом Маска.

Конгресмен Ян Шаковскі висловила стурбованість щодо безпеки даних користувачів. Вона зазначила, що це демонструє необхідність дій з боку Конгресу. Водночас компанія FTC поглибила поточне розслідування щодо конфіденційності даних користувачів Twitter.

  • 25 січня стало відомо, що рекламодавці у грудні 2022 року скоротили свої витрати на рекламу в Twitter на 71%.

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