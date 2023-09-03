Twitter сприяв поширенню російської пропаганди, а Telegram і Meta не обмежували дезінформацію РФ - дослідження Європейської комісії

Про це повідомляє BBCNews.

"Попередній аналіз показує, що охоплення і вплив облікових записів, що підтримуються Кремлем, у першій половині 2023 року ще більше зросли, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter", — йдеться в річному дослідженні некомерційної аналітичної групи Reset.

Раніше компанія прагнула зменшити вплив пов'язаних з Кремлем акаунтів, щоб мінімізувати охоплення пропаганди, до того, як Ілон Маск став головою компанії Twitter, яку він пізніше перейменував у X.

"Ми більше не просуватимемо акаунти державних ЗМІ або їх твіти через наші системи рекомендацій", - заявляв Twitter у 2020 році.

У квітні 2023 року Ілон Маск змінив політику компанії та відмовився від попередніх обмежень.

У серпні Центр передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО також заявив, що реформи Маска призвели до різкого зростання "помітності" Кремля у Twitter.

У Європі закон про цифрові послуги під загрозою великих штрафів вимагає від великих компаній активно боротися з загрозами безпеці дітей, виборчим процесам, переслідуванням людей тощо.

Дослідження ЄС показало, що Twitter не дотримується цінностей боротьби з поширенням дезінформації.

Telegram і Meta також неефективні у боротьбі з дезінформацією

Акаунти, які явно підтримуються Кремлем, не заблоковані, мають не менше 165 мільйонів передплатників і у 2022 році їх переглянули не менше 16 мільярдів разів.

"В абсолютних цифрах прокремлівські акаунти, як і раніше, охоплюють найбільшу аудиторію на платформах Meta. А розмір аудиторії облікових записів Кремля в Telegram збільшився більш ніж втричі", - йдеться в дослідженні.