Twitter сприяв поширенню російської пропаганди, а Telegram і Meta не обмежували дезінформацію РФ - дослідження Європейської комісії
Дослідження Європейської комісії встановило, що зміни, внесені Ілоном Маском у безпекову політику в соцмережі Twitter, безумовно сприяли збільшенню охоплення російської пропаганди про війну в Україні
Про це повідомляє BBCNews.
"Попередній аналіз показує, що охоплення і вплив облікових записів, що підтримуються Кремлем, у першій половині 2023 року ще більше зросли, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter", — йдеться в річному дослідженні некомерційної аналітичної групи Reset.
Раніше компанія прагнула зменшити вплив пов'язаних з Кремлем акаунтів, щоб мінімізувати охоплення пропаганди, до того, як Ілон Маск став головою компанії Twitter, яку він пізніше перейменував у X.
"Ми більше не просуватимемо акаунти державних ЗМІ або їх твіти через наші системи рекомендацій", - заявляв Twitter у 2020 році.
У квітні 2023 року Ілон Маск змінив політику компанії та відмовився від попередніх обмежень.
У серпні Центр передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО також заявив, що реформи Маска призвели до різкого зростання "помітності" Кремля у Twitter.
У Європі закон про цифрові послуги під загрозою великих штрафів вимагає від великих компаній активно боротися з загрозами безпеці дітей, виборчим процесам, переслідуванням людей тощо.
Дослідження ЄС показало, що Twitter не дотримується цінностей боротьби з поширенням дезінформації.
Telegram і Meta також неефективні у боротьбі з дезінформацією
Акаунти, які явно підтримуються Кремлем, не заблоковані, мають не менше 165 мільйонів передплатників і у 2022 році їх переглянули не менше 16 мільярдів разів.
"В абсолютних цифрах прокремлівські акаунти, як і раніше, охоплюють найбільшу аудиторію на платформах Meta. А розмір аудиторії облікових записів Кремля в Telegram збільшився більш ніж втричі", - йдеться в дослідженні.
- X (колишній twitter) скасовує заборону на платну політичну рекламу, яка була впроваджена у 2019 році за керівництва тодішнього гендиректора компанії Джека Дорсі.
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