Twitter видалятиме світлини людей, які опубліковали без їх згоди

Про це йдеться у блозі соцмережі.

"Це оновлення дозволить нам вживати заходів щодо медіафайлів, в яких немає явного образливого змісту, за умови, що вони розміщені без згоди зображеної особи", - йдеться у повідомленні.

Так, публікації можуть бути видалені, якщо Twitter отримає повідомлення про те, що фотографія або відеозапис були оприлюднені без згоди людини, яка на них зображена.

У свою чергу, така функція не буде поширюватися на фото і відео, а також супроводжуючі їх твіти за участю громадських діячів, якщо повідомлення опубліковано в суспільних інтересах або підвищує цінність публічного обговорення.

Також користувачі не можуть ділитися такими типами приватної інформації або медіа без дозволу особи, якій вона належить:

- інформацію про домашню адресу або фізичне місцезнаходження, включаючи адреси, координати GPS або іншу ідентифікаційну інформацію, пов’язану з місцями, які вважаються приватними;- документи, що посвідчують особу, включаючи державні посвідчення особи та номери соціального страхування чи інші національні посвідчення особи – примітка: ми можемо робити обмежені винятки в регіонах, де ця інформація не вважається приватною;- контактну інформацію, включаючи непублічні особисті номери телефонів або електронні адреси;- інформація про фінансовий рахунок, включаючи дані банківського рахунку та кредитної картки;- іншу особисту інформацію, включаючи біометричні дані або медичні записи.

Нагадаємо, у понеділок, 29 листопада, співзасновник і генеральний директор Twitter Джек Дорсі заявив, що йде зі своєї посади та оголосив про призначення нового гендиректора Парага Агравала.



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