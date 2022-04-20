У 2022 році держборг України може сягнути понад 86% ВВП, - МВФ
Валовий державний борг України у 2022 році через розв'язану Росією війну збільшиться до 86,2% ВВП після зниження з 61% ВВП до 49% ВВП минулого року
Такий прогноз дає Міжнародний валютний фонд (МВФ), інформує "Інтерфакс-Україна".
Згідно з оприлюдненим ним у середу Фіскальним монітором, у наступні роки держборг залишатиметься на цьому новому високому рівні через різке розширення дефіциту держбюджету та падіння ВВП.
Зокрема, за підсумками 2023 року МВФ очікує держборг України на рівні 78% ВВП, 2024 – 78,7% ВВП, 2025 – 82,9% ВВП, 2026 – 88,7% ВВП та 2027 року – 92,3% ВВП.
За очікуваннями МВФ, цього року дефіцит держбюджету України збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році. У наступні роки він залишатиметься також на дуже високому рівні: 2023 – 13,1% ВВП, 2024 – 11,9% ВВП, 2025-2026 роки – 10,9-10,8% ВВП та опуститься до однозначного рівня лише у 2027 році – 9,3% ВВП.
- Нагадаємо, Фонд прогнозує падіння ВВП України у 2022 році на 35% і поки що утримується від оцінок його динаміки в наступні роки через велику невизначеність.
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