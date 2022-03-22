Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Економіка МВФ прогнозує, що ВВП України може скоротиться на третину від довоєнного

МВФ прогнозує, що ВВП України може скоротиться на третину від довоєнного

22 березня, 2022 вiвторок
20:12
Економіка МВФ

Українська економіка дуже сильно страждає від розв'язаної Росією війни, спад ВВП може сягнути третини від довоєнного, кажуть в МВФ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіну Георгієву.

"Руйнування української економіки розбиває мені серце. Ми, ймовірно, побачимо скорочення, яке може становити третину того, що було до війни", - сказала голова МВФ.

Вона повідомила, що у вівторок, 22 березня, спілкувалася зі своїми родичами, які залишаються в Харкові в багатоповерховому будинку: їхній район не бомбили, але вони чують бомби практично щодня по кілька разів і постраждали від втрати водопостачання.

"Але дух українського народу неймовірний. У моїй сім'ї дуже сильні жінки. Й повідомлення, яке я отримую від них, полягає в тому, що ми виграємо цю війну. Ми вистоїмо", - наголосила Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ негайно відреагував на запит України про надзвичайне фінансування розміром $1,4 млрд, яке потрібне для підтримки функціонування країни.

"Ми також дуже тісно співпрацюємо з Україною в тому, як застосовувати найкращі заходи з управління кризою, так, щоб економіка не впала. І я сказала б, що гроші важливі, але підтримка в тому, як зберегти функціонування фінансової системи, не менш важлива", - наголосила очільниця фонду.

За її словами, влада в Україні виконує чудову роботу в умовах війни.

"Ми поряд із ними на довгостроковому шляху. Звісно, ми всі молимося про те, щоб війна скінчилася, і тоді знадобляться величезні зусилля для відновлення. Звичайно, МВФ зробить свій внесок. І сподіватимемося, що це може відбутися найближчим часом", - сказала Георгієва.

МВФ станом на 7 березня оцінював падіння ВВП України цього року в 10%, проте зазначав, що в разі затягування війни воно буде значно більшим. Фонд у своїх обґрунтуваннях наводив дані 2014-2015 року, коли Росія уперше вторглася на Схід України й анексувала Крим, тоді ВВП впав відповідно на 6,6% і трохи менше ніж на 10%, проте вторгнення не було повномасштабним і таким руйнівним.

МВФ зазначав, що дані про скорочення реального ВВП під час війни (Ірак, Ліван, Сирія, Ємен) свідчать, що щорічне скорочення виробництва може зрештою бути набагато вищим - у діапазоні 25-35%.

  • Нагадаємо, агенція Fitch прогнозує, що ВВП Росії через санкції у 2022 році впаде на 8%, а інфляція сягне 18%

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
МВФ
ВВП
Читайте також:
полонені москалі
21 березня, 2022 понедiлок
У Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти
22 березня, 2022 вiвторок
Мешканців Борисполя закликали виїхати з міста
Чорнобаївка
21 березня, 2022 понедiлок
"Сьомий раз": Арестович натякнув про нові втрати окупантів у Чорнобаївці
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.44
    Продаж 33.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 березня
21:29
економіка росия рубль
Росіяни планують в квітні почати вводити рубль на Херсонщині, - депутат облради
21:21
Пентагон
Росіяни виснажені, обморожені та позбавлені ресурсів на суші та у морі, а українці готові йти в наступ, - джерело ВВС у Пентагоні
21:15
У Данії заявили, що всі біженці з України після війни мають повернутися додому
21:11
США планують запровадити новий пакет санкцій проти РФ, - Салліван
21:00
ЗСУ
Чому Захід не може визнати, що Україна перемагає
20:45
Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, - голова ОВА
20:40
нафта
Французький енергетичний гігант Total відмовляється від закупівлі російської нафти та інвестицій у проєкти в РФ
20:30
Наталка Діденко
Україну накриють сонячна погода і тепло до +17 ℃, - синоптик Наталка Діденко
20:22
Росіяни обстріляли житлові будинки та дитсадок у Лозовій на Харківщині, є постраждалі
20:21
Голову Охтирської райради звільнили після тижневого полону
Голову райради Охтирки повернули з полону окупантів, - Шуляк
20:07
Окупант сепар
Росіяни обстріляли одне з підприємств у Старих Петрівцях на Київщині, - Київська ОВА
20:04
російські війська
Росія несе значні втрати через неналежне медзабезпечення, - Генштаб ЗСУ
20:02
окупанти в Маріуполі
У США заявили про наявність "явних доказів" того, що росіяни навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру та місця укриття
19:37
лікар
У лікарнях Києва поновлюють планові операції
19:36
Швейцарія
Швейцарія створює спеціальну комісію для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
19:33
Михайло Подоляк
Європа має усвідомити, що війна проти України - початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк
19:30
Оновлено
пожежа
Ворожий обстріл Оболоні в Києві: сталися пожежі, є загиблий і троє поранених
19:13
збили російський літак
У Дніпропетровській області ППО збили два російських літаки та безпілотник
19:12
Анджей Дуда та Джо Байден
Польща запропонує НАТО відправити миротворців в Україну
18:58
Павлоград
Росія вдарила ракетами по Павлограду на Дніпропетровщині: знищена залізнична станція, є загиблий
18:57
Угорщина попросила у ЄС фінансової допомоги через кризу біженців з України
18:53
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі Al Jazeera закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок: нам потрібне ембарго на російську нафту
18:46
Віктор Медведчук
Правоохоронці мають кілька версій щодо місцезнаходження Медведчука, - Венедіктова
18:37
Масяня проти Путіна
Новий епізод мультсеріалу "Масяня", який засуджує агресію Росії в Україні, за день набрав понад пів мільйона переглядів
18:19
ЗСУ знищили під Харковом російські артустановки "Акація". Відео
18:15
військові збили російський літак
У Маріуполі збили ворожий літак
18:05
Нікос Дендіас
Міністр закордонних справ Греції збирається особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя
18:04
Ексклюзив
Економіка рф
Самі по собі санкції війну не зупинять, найбільший ефект від них буде відчутний за 9-12 місяців, – економіст
18:02
Ексклюзив
Ірпінь
Місто не придатне для життя, бойові дії йдуть у всіх районах, окупанти намагаються прорватися до Києва, - депутатка про ситуацію в Ірпені
18:00
G20
У Вашингтоні підтримують пропозицію виключити Росію з G20, - міністр економіки Польщі
17:57
хакер
Хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestlе через її співпрацю з Росією
17:51
Польща ЄС
Польща заморозила російські активи на $33 млн
17:51
Путін Сталін
Поведінка Путіна та російської армії, як у Гітлера, есесівців і фашистських льотчиків, - Дуда
17:37
Крістіан Лінднер
Міністр фінансів Німеччини виступив за створення "плану Маршалла" для України
17:28
Італія - Англія
УЄФА має намір заборонити трансляцію матчів футбольних збірних у Росії
17:18
Епіфаній
Синод ПЦУ закликав громади Московського патріархату переходити до них
16:59
Ексклюзив
білоруські військові
Це буде фатальна помилка ворога - наступати з півночі, – голова Рівненської ОВА
16:58
Світлана Тихановська
Тихановська закликала військових Білорусі у разі наказу про наступ на Україну здаватися ЗСУ
16:57
ArcelorMittal
Найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal відмовився від російської сировини
16:57
Вікторія Рощина
Росіяни звільнили з полону журналістку hromadske Рощину
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV