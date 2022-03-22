МВФ прогнозує, що ВВП України може скоротиться на третину від довоєнного

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіну Георгієву.

"Руйнування української економіки розбиває мені серце. Ми, ймовірно, побачимо скорочення, яке може становити третину того, що було до війни", - сказала голова МВФ.

Вона повідомила, що у вівторок, 22 березня, спілкувалася зі своїми родичами, які залишаються в Харкові в багатоповерховому будинку: їхній район не бомбили, але вони чують бомби практично щодня по кілька разів і постраждали від втрати водопостачання.

"Але дух українського народу неймовірний. У моїй сім'ї дуже сильні жінки. Й повідомлення, яке я отримую від них, полягає в тому, що ми виграємо цю війну. Ми вистоїмо", - наголосила Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ негайно відреагував на запит України про надзвичайне фінансування розміром $1,4 млрд, яке потрібне для підтримки функціонування країни.

"Ми також дуже тісно співпрацюємо з Україною в тому, як застосовувати найкращі заходи з управління кризою, так, щоб економіка не впала. І я сказала б, що гроші важливі, але підтримка в тому, як зберегти функціонування фінансової системи, не менш важлива", - наголосила очільниця фонду.

За її словами, влада в Україні виконує чудову роботу в умовах війни.

"Ми поряд із ними на довгостроковому шляху. Звісно, ми всі молимося про те, щоб війна скінчилася, і тоді знадобляться величезні зусилля для відновлення. Звичайно, МВФ зробить свій внесок. І сподіватимемося, що це може відбутися найближчим часом", - сказала Георгієва.

МВФ станом на 7 березня оцінював падіння ВВП України цього року в 10%, проте зазначав, що в разі затягування війни воно буде значно більшим. Фонд у своїх обґрунтуваннях наводив дані 2014-2015 року, коли Росія уперше вторглася на Схід України й анексувала Крим, тоді ВВП впав відповідно на 6,6% і трохи менше ніж на 10%, проте вторгнення не було повномасштабним і таким руйнівним.

МВФ зазначав, що дані про скорочення реального ВВП під час війни (Ірак, Ліван, Сирія, Ємен) свідчать, що щорічне скорочення виробництва може зрештою бути набагато вищим - у діапазоні 25-35%.

Нагадаємо, агенція Fitch прогнозує, що ВВП Росії через санкції у 2022 році впаде на 8%, а інфляція сягне 18%

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