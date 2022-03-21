Інфляція 18% та долар по 135 рублів, - Fitch спрогнозував рівень падіння економіки Росії цьогоріч

Про це повідомляє російський Інтерфакс, з посиланням на прогноз рейтингового агентства Fitch, інформує Еспресо.TV

При цьому прогноз на поточний рік характеризується крайнім ступенем невизначеності, і реальне падіння ВВП залежатиме від тривалості війни в Україні та тривалості санкцій, зазначає агентство.

"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", - йдеться у прес-релізі Fitch. При цьому пов'язані з санкціями шоки виглядають значнішими і продовжаться довше, проте високі ціни на нафту, витрати на ВПК та профіцит рахунку поточних операцій до початку вторгнення можуть забезпечити економіці країни певну підтримку, вважають аналітики агентства.

Рубль впав у парі з доларом з кінця лютого, приблизно до 105 рублів за долар, проти попереднього курсу 77 рублів за долар, що вже спровокувало різке прискорення інфляції, як показують щотижневі дані. До кінця поточного року споживча інфляція в Росії, як очікується, досягне 18%, а до кінця 2023 показник може знизитися до 15%, прогнозує агентство.

Курс долара наприкінці 2022 року становитиме 135 рублів, наприкінці 2023 року – 130 рублів, за останньою оцінкою Fitch.

"Заморозка значної частини золотовалютних резервів ЦБ РФ, що досягли $640 млрд, не дає можливості скористатися цими активами для стабілізації курсу рубля та виконання зовнішніх зобов'язань", - зазначається у прес-релізі.

Споживчі витрати цього року впадуть на 10,2%, у 2023 році – скоротяться ще на 2,6%, очікує агентство.

Центробанк Росії відреагував на поточні події різким підвищенням ключової ставки, яка зараз становить 20%. На думку аналітиків Fitch, є можливість подальших підвищень ставки, до 25% до кінця року. Після цього буде деяке пом'якшення, і ставка опуститься до 18% до кінця 2023 року.

"Ми очікуємо різкого посилення фінансових умов, оскільки банки важко справляються з величезним санкційним тиском. Іноземні інвестиції будуть знижуватися, принаймні буде обмеження активності дедалі більшої кількості міжнародних компаній у Росії. Підвищена невизначеність, як очікується, сильно позначиться на внутрішніх інвестиціях. Ситуація погіршиться заходами влади Росії, які робиляся в плані заборони на експорт певної продукції, у той час як західні економіки також вводять заборони на імпорт низки товарів, і таке поєднання цілком може призвести до падіння обсягу торгівлі", - йдеться в повідомленні Fitch.

Нагадаємо, Fitch вже тривалий час прогнозує, що Росію невдовзі чекає дефолт.

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