У 2022 році за невчасне оформлення жінок на військовий облік штрафів не стягуватимуть, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що жінкам не потрібно терміново ставати на військовий облік, оскільки у 2022 році за невчасне оформлення штрафів не буде
Про це вона написала у Facebook.
"Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період", - повідомила Ганна Маляр.
За її словами, зараз Міноборони працює над спрощенням процедури оформлення на облік і вивчає пріоритетність професій, споріднених із військово-обліковими спеціальностями. Ганна Маляр попередила про зміни, про які Міноборони поінформує.
"Штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін", - додала заступниця міністра оборони.
Вона зауважила, що триває робота зі спрощення постановки на облік і чоловіків, і жінок, зокрема цифровізація процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.
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