У 2022 році за невчасне оформлення жінок на військовий облік штрафів не стягуватимуть, - Маляр

Про це вона написала у Facebook.



"Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період", - повідомила Ганна Маляр.



За її словами, зараз Міноборони працює над спрощенням процедури оформлення на облік і вивчає пріоритетність професій, споріднених із військово-обліковими спеціальностями. Ганна Маляр попередила про зміни, про які Міноборони поінформує.



"Штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін", - додала заступниця міністра оборони.



Вона зауважила, що триває робота зі спрощення постановки на облік і чоловіків, і жінок, зокрема цифровізація процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік.

27 грудня електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів. Тепер її зобов’язаний розглянути президент України Володимир Зеленський.

28 грудня у Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.

31 грудня повідомляли, що Міноборони може скасувати штрафи, перевести військовий облік у онлайнформат і зробити добровільним для окремих професій.

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