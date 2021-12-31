Військовий облік для жінок: Міноборони може скасувати штрафи
Міністерство оборони України може змінити правила військового обліку для жінок, зокрема перевести його в онлайнформат, зробити добровільним для окремих професій та скасувати штрафи
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Міноборони розробляє проєкт нормативно-правового акту щодо незастосування адміністративних стягнень (штрафів) до жінок, які порушили порядок та строки взяття на військовий облік", - повідомило Міноборони виданню.
У відомстві зазначили, що провели аналіз імовірних ускладнень, які можуть виникнути в процесі взяття жінок на облік та негативно вплинути на роботу районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Як передає видання, у міністерстві просять врахувати застосування електронної системи, а також можливість добровільного порядку для окремих категорій професій.
"Міноборони звернулося до інших силових структур з пропозицією додатково вивчити та проаналізувати Перелік спеціальностей та/або професій, спорідненими з відповідними спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік з урахуванням реальних потреб у доукомплектуванні підпорядкованих організаційних структур та надати до 6 січня 2022 року пропозиції міністерству", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік.
- 27 грудня електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів. Тепер її зобов’язаний розглянути президент України Володимир Зеленський.
- 28 грудня у Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
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