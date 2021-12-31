Військовий облік для жінок: Міноборони може скасувати штрафи

Про це повідомляє РБК-Україна.



"Міноборони розробляє проєкт нормативно-правового акту щодо незастосування адміністративних стягнень (штрафів) до жінок, які порушили порядок та строки взяття на військовий облік", - повідомило Міноборони виданню.



У відомстві зазначили, що провели аналіз імовірних ускладнень, які можуть виникнути в процесі взяття жінок на облік та негативно вплинути на роботу районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



Як передає видання, у міністерстві просять врахувати застосування електронної системи, а також можливість добровільного порядку для окремих категорій професій.



"Міноборони звернулося до інших силових структур з пропозицією додатково вивчити та проаналізувати Перелік спеціальностей та/або професій, спорідненими з відповідними спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік з урахуванням реальних потреб у доукомплектуванні підпорядкованих організаційних структур та надати до 6 січня 2022 року пропозиції міністерству", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік.

27 грудня електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів. Тепер її зобов’язаний розглянути президент України Володимир Зеленський.

28 грудня у Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.