У 2023 році інфляція в Україні може вирости на 2-3%, - економіст Пендзин
Економіст Олег Пендзин переконаний, що індекс споживчих цін в Україні становитиме понад 30%
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"За попередніми оцінками інфляція в Україні у цьому році може збільшитись на 2-3%. Якщо у державний бюджет було закладено 28% інфляції, то ймовірно, що індекс споживчих цін буде вищий. Зокрема він становитиме понад 30%. Однак ми говоримо зараз про загальну інфляцію. Слід розуміти, що продуктова інфляція буде однозначно вищою", - пояснив Пендзин.
Економіст наголосив, що ціни на продукти в Україні будуть стрімко зростати.
"Більшість всього, що у цьому році держава втрутиться у формування цін на енергоносії. І тому в енергетичному секторі не будуть стрімко рости ціни. Однак ціни на продукти навпаки будуть стрімко зростати як і минулого року. Загальний приріст інфляції у 2022 році в Україні склав 28%", - додав він.
- Світовий банк заявив, що створює трастовий фонд для підтримки та відновлення України
- Знаковий норвезький економіст Ерік Райнерт зауважив, що, готуючись до відновлення, Україна повинна перепланувати свою економіку
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе