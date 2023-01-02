У 2023 році інфляція в Україні може вирости на 2-3%, - економіст Пендзин

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"За попередніми оцінками інфляція в Україні у цьому році може збільшитись на 2-3%. Якщо у державний бюджет було закладено 28% інфляції, то ймовірно, що індекс споживчих цін буде вищий. Зокрема він становитиме понад 30%. Однак ми говоримо зараз про загальну інфляцію. Слід розуміти, що продуктова інфляція буде однозначно вищою", - пояснив Пендзин.

Економіст наголосив, що ціни на продукти в Україні будуть стрімко зростати.

"Більшість всього, що у цьому році держава втрутиться у формування цін на енергоносії. І тому в енергетичному секторі не будуть стрімко рости ціни. Однак ціни на продукти навпаки будуть стрімко зростати як і минулого року. Загальний приріст інфляції у 2022 році в Україні склав 28%", - додав він.

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