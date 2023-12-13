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Головна Культура "У 2024-му програма не виходитиме": Кравець прокоментувала скандал з фінансуванням її шоу на телеканалі "Дім"

"У 2024-му програма не виходитиме": Кравець прокоментувала скандал з фінансуванням її шоу на телеканалі "Дім"

13 грудня, 2023 середа
11:32
Культура На фото: Олена Кравець на шоу "Тихий вечір"

Українська акторка та ведуча шоу "Тихий вечір" на телеканалі "Дім" Олена Кравець відреагувала на інформацію про 27,5 млн грн, які нібито нещодавно виділили з бюджету на фінансування проєкту

Про це вона написала у Facebook.

В електронній системі публічних закупівель Prozorro зʼявилася оновлена інформація про фінансування програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" на 2023 рік. Зазначається, що в поточному році витрати склали 27,5 млн грн замість 32,8 млн грн, які були заплановані на початку року. Як пояснили у коментарі каналу "Дім", зменшення фінансування на 5,3 млн грн пов’язане зі зменшенням кількості випусків, які зняли за 2023 рік.

"Я особисто теж хочу внести ясність, аби зупинити поширення наклепу та брехні, яка розповсюджується тими, кому це вигідно. Що треба знати: кошти, про які йдеться, були дійсно виділені каналу, і призначалися для зйомок програми у 2023 році. У 2024-му програма не виходитиме", - написала Кравець.

Вона уточнила, що через звітування каналу на Prozorro про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний привід. Низка медіа та публічних осіб написали про нове фінансування, яке нібито виділили на 2024 рік для проєкту "Тихий вечір". Натомість ідеться про суму, затверджену договором ще 20 січня 2023 року. Оскільки замість запланованих 37 випусків зняли 31 передачу, відбулося скорочення ціни договору на 5,3 млн грн.

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"Я є обличчям і ведучою програми. Я працюю за зарплатню, з якої сплачую податки і не відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу", - наголосила Кравець.

На інтервʼю в шоу "Тихий вечір" ведуча запрошувала культурних діячів, волонтерів, військових і політиків. Акторка назвала цей проєкт "шоу з активною позицією", додавши, що він робив "внесок в інформаційну війну".

"У кожній програмі ми звертали увагу на те, що кожен з нас сьогодні має брати відповідальність на себе за кожен крок, тримати стрій. Я щиро знайомила українців саме з такими, світлими та сильними людьми, мотивуючи всіх нас не зупинятись, працювати й головне - підтримувати один одного навіть у найскрутніші часи. І якщо нам у "Тихому вечорі" це вдалося хоча б наполовину, вважаю нашу місію виконаною", - підсумувала Кравець.

бюджет
скандал
квартал 95
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