І в розвиток теми про масову культуру і пріоритети.

Нещодавно стали відомі дані з системи Prozorro, відповідно до яких Олена Кравець (з Кварталу-95) отримала з держбюджету 27 млн грн на власний проєкт.

Цю суму їй виділили для створення авторського вечірнього шоу "Тихий вечір".

Спочатку на шоу хотіли виділити загалом 32 млн грн, але бюджет "дуже жорстко скоротили".

Для розуміння: кілька днів тому Кабмін виділив порівнянну суму — близько 32 млн гривень — Запорізькій ОВА на будівництво фортифікаційних споруд.

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"Тихий вечір" - це точно інвестиція, варта фортифікації області? Точно порівнянна за ефектом?..

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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