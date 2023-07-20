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OPINION

Дрони або серіали? Як ми дійшли до того, що Буданов просить гроші у людей на дрони

Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 липня, 2023 четвер
18:08
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Країні не вистачає дронів і літаків. Артилерійські обстріли росіян наших позицій зробили не одну жінку молодою вдовою, а дитину сиротою. Однак кому війна, а кому привід стати мультимільйонером

Завдяки платформі державних закупівель Prozorro українці можуть бачити, як в часи війни будують стадіони та купують овочерізки. А ще як збагачуються люди, які є добрими друзями нинішніх можновладців. Вони клепають комедійні серіали до новорічних свят — до того дня, коли багато хто з нас просто не доживе. Або ходитиме у жалобі. 

Ситуація з дронами на фронті й мародерами в глибокому тилу досягла точки кипіння, коли виявилось, що потрібних розвідувальних дронів бракує у ГУР МО. І Кирило Буданов — один із ключових військовиків, впливовий офіцер і, як подейкують, один із небагатьох, чию думку враховує Володимир Зеленський, — був змушений звертатися до волонтерів. Фонд Сергія Притули оголосив терміновий збір на 120 мільйонів гривень, бо нашій військовій розвідці бракує розвідувальних дронів EOS C VTOL. Подібні БПЛА можуть ефективно виявляти та знищувати скупчення російської техніки та живої сили окупантів. Тобто — ці речі надважливі для успіху українського контрнаступу. Але тягнути це мають на своїх плечах небайдужі громадяни та волонтери, бо державі "не на часі". 

Зате цілком на часі проводити під егідою Міністерства культури та інформаційної політики розпил на 400 мільйонів гривень між своїми друзями. Скільки дронів для Буданова можна було б купити за ці кошти? Скільки "мавіків" могло б полетіти у наші бригади, які місяцями не вилазять з околиць Бахмута та Вугледара?

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Погляньмо на цих цинічних друзів. 

Кілька місяців тому країна перетравила 33 мільйони гривень із державного бюджету на шоу близької подруги президента Володимира Зеленського Олени Кравець. Здавалось би, успішна жінка, телеведуча могла б зробити проєкт в YouTube за власні кошти в часи війни. Але ні, взяли гроші й цілком чудово себе почувають. 

Однак виявилось, що є ще один цинічний продюсер. Звати його Юрій Горбунов — це елітний ведучий різного телевізійного шлаку з тих часів, коли левова частина наших захисників ще гралась брязкальцями в пелюшках. 

До великого вторгнення він не грабував рекламою онлайн-казино Космолот. Що само по собі огида і зашквар для публічних осіб — бо це пропаганда ігроманії. 

Кілька місяців тому Горбунов загорівся ідеєю знімати серіал, де головну роль мав виконувати Арестович. А Юра традиційно виконував роль другорядного рагуля. Саме тоді ведучий "плюсів" просив у людей додати на цей гі*но-продукт. По 20, 100, 200 гривень. 

Однак навіщо збирати ці копійки, якщо можна сягнути рукою до тумбочки? І ось 18 липня з’являється інформація, що продюсерська контора Горбунова підписує угоду з каналом Freedom про зйомки серіалу "СМТ Інгулець" за 33,6 мільйона наших податків.

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Сюжет цього новорічного "драмеді" мало чим відрізняється від спроби пропіарити Арестовича за бюджетні гроші. У центрі історії — два талановиті айтівці Максим та Данило. "Вони втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці "Батя". Програмістів записують до місцевої самооборони та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі", — написано в умовах тендеру. 

Що це таке? За 33,6 мільйона гривень російськомовний канал героїзує двох уклоністів і ще рекламує нового улюбленця каналу "плюси" Олександра Поворознюка. Того самого, який публічно розказує про три свої судимості, крадіжки дублянок і базує: "я не в людей крав, а лише в держави". 

Далі ще гірше — виявляється, що Горбунов настільки лінива людина, що вирішив передати сюжет серіалу ТНТ за гроші "Газпрому", де троє уклоністів-програмістів із Москви ховаються в "русской деревне". 

Яких сюжетів не вистачає подібним діячам із Харкова? Чому не зняти добру документалку про талановиту математикиню Юлію Здановську, яка стала жертвою російських бомбардувань Харкова. Чому видатні телепродюсери не хочуть розповісти світу історію перспективного біатлоніста Жені Малишева, який бився за Харків. І загинув у 19 років. Якщо уже ви хочете історію про харківське ІТ — зніміть історію про БПЛА Sirko, який був розроблений у Харкові і здобув добрі відгуки з фронту. Або ж де серіал про айтівця Микиту Книша, чия хакерська група змогла знайти координати бази окупантів у Мелітополя для ЗСУ і влучного бабаху? 

Не знаю як кого, а мене надихає, коли у наших військових, наших підопічних — є автомобілі, дрони і якісні реанімаційні. Мене не надихає, коли мародер, який двадцять з гаком років робив з українців малоросів, бере гроші на крові. 

Горбунов уже записав горе-виправдання, де розказує про те, що його продукт буде боротися культурно з росіянами. Знаєте, за всієї своїй ницості — росіяни дуже добре знають, як качати свій інтерес на Заході. Вони серйозно вкладаються в документалістику й отримують "Оскари" за фільми про Навального. Вони фінансують добре європейське кіно. Ми ж промотуємо рагулів та жлобів. 

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Окремо бісить оце маніпулювання терміном "культурний фронт". Культурний фронт —  це піти та захистити свою країну в лавах ЗСУ. Що до речі, робить режисер і колишній політичний в’язень Росії Олег Сенцов. За останній тиждень від двічі попадав під артилерійський обстріл. Поки дехто знімає серіали на "русском языке". За російськими сценаріями. За наші гроші. 

Маємо чесно говорити, що чимало українців — сотні й тисячі не доживуть до нового року. І краща розвага для них і їхніх родин — це коли зараз буде багато відео з ураженням російських окупантів тими самими дронами-камікадзе, які придбають за гроші, які знімуть з фінансування нікому не потрібних серіалів.

Відео з шашликом з окупанта найкраще підіймає настрій. Відео, де цуценятка Донбасу смакують підсмаженим орком, — краще драмеді, яке можна пересилати в сімейному чатику і кращій подрузі. 

Тож постає питання. 

Коли президент обмежить нецільові витрати державного бюджету на "новорічні комедії" під час війни? Володимир Зеленський у минулому був продюсером і популярним актором. Нині він у роді Верховного Головнокомандувача в воюючій країні і має розуміти пріоритети. Закупівлі цих фільмів треба анулювати, контракти розірвати, а гроші спрямувати на дрони. Для Буданова і не тільки. Це буде гарна історія і кращий подарунок на новорічні свята тим, чиї рідні зараз на фронті.

Я менше всього зараз хочу дивитися серіали про жлобів та уклоністів. Я хочу обійняти тих, хто береже нашу країну, наш сон і дає змогу вижити. Я не хочу прощатися щодня з тими, хто не скаже ніколи більше в переписці "Привіт!".

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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