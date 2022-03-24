У Apple Pay заборонили розраховуватися з російських карток, - Федоров

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



"У Apple Pay вже не можна додати нові карти "Мир" та розрахуватися з доданих раніше карток. Дякуємо компанії Apple, що дотримуєтеся принципів", - написав він.

Нагадаємо, Apple Pay більше не доступний у Росії

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