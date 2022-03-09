PlayStation Store і Apple Pay більше недоступні в Росії
На території Росії через санкції більше недоступні сервіси PlayStation Store і Apple Pay
Про це у своєму Telegram-канал повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання консолей до РФ. Дуже скоро росіянам залишиться сапер на "зламаній" вінді", - пожартував Федоров.
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