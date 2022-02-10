У аптеках Хмельницького виявили ліки від COVID-19 під виглядом "Молнупіравіру": МОЗ каже, що не давало дозвіл продавати у вільному доступі
Міністерство охорони здоров’я отримало інформацію, що у деяких закладах Хмельницького вже продають препарат "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. Проте МОЗ не надавало дозвіл продавати такий препарат
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено. Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який, цілком можливо, є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів", - сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.
Зазначається, що наразі не планується реалізація зареєстрованого в Україні препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу і він буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безкоштовно, проте лише за призначенням лікаря.
У МОЗ наголошують, що продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов і карається відповідно до законодавства.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.77
Купівля 27.77Продаж 28.04
-
EUR
Купівля 31.69Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе