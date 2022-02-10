У аптеках Хмельницького виявили ліки від COVID-19 під виглядом "Молнупіравіру": МОЗ каже, що не давало дозвіл продавати у вільному доступі

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено. Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який, цілком можливо, є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів", - сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.



Зазначається, що наразі не планується реалізація зареєстрованого в Україні препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу і він буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безкоштовно, проте лише за призначенням лікаря.



У МОЗ наголошують, що продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов і карається відповідно до законодавства.

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