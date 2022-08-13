У Австрії трапилося ДТП за участі українського військового аташе
В МЗС повідомили, що посольство України в Австрії взаємодіє з австрійською поліцією в межах розслідування ДТП за участі авто українських дипломатів
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку", - сказав він.
Австрійське видання Kronen Zeitung пише, що у Відні нібито п’яний водій врізався в автівку. ЗМІ стверджує, що до аварії причетні українські дипломати.
"Офіцери зупинили автомобіль і наказали трьом пасажирам зі зброєю в руках вийти. Однак співпраця була обмеженою. З інсайдерських джерел стало відомо, що ці чоловіки є високопоставленими дипломатами українського посольства", - йдеться у повідомленні.
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