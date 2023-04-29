Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології У Азербайджані з'явиться центр "Байрактар"

У Азербайджані з'явиться центр "Байрактар"

29 квітня, 2023 субота
17:55
Технології Ільхам Алієв

Найближчим часом в Азербайджані буде створено центр "Байрактар"

Про це у суботу, 29 квітня 2023 року, сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу на Аерокосмічному та технологічному фестивалі "Технофест" у Стамбулі, передає Azertag.

"Коли на початку цього місяця, 3 квітня Сельчук бей (Сельчук Байрактар - ред.) перебував в Азербайджані, ми поговорили про нашу майбутню співпрацю та домовилися про створення в Азербайджані центру "Байрактар", - зазначив він.

Читайте також"Бойовий птах з Туреччини" проти російської армії: як Bayraktar TB2 допомагає ЗСУ нищити ворога

"Коли на те буде воля Аллаха, у найближчому майбутньому в Азербайджані буде створено центр "Байрактар", - зазначив глава азербайджанської держави.

Світ
Туреччина
Азербайджан
Байрактар
Читайте також:
Зеленський
28 квітня, 2023 п'ятниця
Президент доручив Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, - Резніков
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
28 квітня, 2023 п'ятниця
Китай заявив, що сприйматиме візит японських посадовців на Тайвань як перетин "червоної лінії"
Автор Сергій Згурець
28 квітня, 2023 п'ятниця
Відхід з Бахмута не вплине на оборону, активізація артилерії ЗСУ, ракетний терор РФ: воєнні підсумки тижня
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 квітня
18:09
OPINION
Володимир Гевко
Коли вибори перетворюють у футбольний матч
17:47
Артем Довбик (ліворуч)
Довбик повторив бомбардирське досягнення Шевченка та Реброва в УПЛ
17:25
Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру
17:25
Володимир Зеленський
Україні не обійтися без літаків Hornet, що є на озброєнні Фінляндії, - Зеленський
17:01
Оновлено
Інгулець - Дніпро-1, Олександр Сваток (ліворуч)
УПЛ: "Дніпро-1" здолав "Інгулець", "Зоря" перемогла "Чорноморець", результати інших матчів 23-го туру
17:00
Світлана Тихановська
"Місць в літаку не вистачить на усіх". Тихановська звернулася до силовиків Лукашенка
16:59
В Умані на місці ракетного удару завершили пошукову операцію: двоє людей вважаються зниклими
16:57
Ілля Ковтун
Українець Ковтун здобув золото та бронзу Кубка світу зі спортивної гімнастики
16:51
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Позиція Китаю у війні не проросійська, а антиамериканська, - китаєзнавиця Голод
16:49
Канадські військові навчають ЗСУ
У Польщі канадські інструктори навчають ЗСУ мінної безпеки
16:25
Медведєв
Медведєв закликав розірвати дипломатичні відносини РФ з Польщею
16:22
Підняття прапора ВМС України
Над Київською ОВА, у Бучі та Фастові підняли прапор ВМС України
16:20
В Україну прибула делегація США для підписання важливої інвестиційної угоди
В Україну прибула делегація США для підписання важливої інвестиційної угоди: подробиці
16:03
OPINION
Павло Клімкін
На шляху до НАТО - гарантії ядерних держав
15:50
Президент України Володимир Зеленський
Путін є терористом, що не тримає слова, - Зеленський
15:38
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
У платіжної системи Приватбанку стався збій
15:37
Ольга Харлан
Українка Харлан здобула медаль Гран-прі на старті відбору на Олімпіаду-2024
15:36
Ексклюзив
електромережі ЛЕП світло
У Посад-Покровському на Херсонщині електрики немає понад рік
15:33
Ексклюзив
ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ може розпочатися під час ротації ворога, - військовий аналітик Гетьман
15:08
хакер
Хакери атакують держоргани України під виглядом оновлення операційної системи
14:38
сапер, розмінування
В Україні за добу знешкодили 408 вибухонебезпечних предметів
14:27
російські військові окупанти
Російські окупанти планують запустити пороми з Криму для вивезення людей і техніки, - Чубаров
14:21
Шахед
На півдні та сході України ЗСУ знищили три російські дрони
14:16
на фото: мурал
"Слава Україні. Героям Слава": у Києві створили мурал із зображенням Олександра Мацієвського
14:00
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
"Божа кара за Умань": в ГУР розкрили подробиці вибухів на нафтобазі в Севастополі
14:00
OPINION
Петро Олещук
Кілька тез про непомічений візит Кулеби до Іраку
13:50
Луганськ
На окупованій Луганщині цивільним відмовляють у медикаментах
13:37
Дмитро Медведєв
Медведєв розповів, якими будуть "акти відплати" РФ за спробу України повернути Крим
13:30
Володимир Зеленський
Росія побудувала сучасний інформаційний фашизм, - Зеленський
13:06
Польща
У Варшаві поліція виселяє школу при посольстві РФ, - росЗМІ
12:53
зерно хліб пшениця елеватор
Україна передала Польщі та ЄС ноти через обмеження на експорт агропродукції
12:40
Оновлено
Умань
РФ обстріляла ракетами Україну: в Умані через влучання в багатоповерхівку 23 загиблих, cеред них - 5 дітей, а в Дніпрі загинула жінка і 2-річна дитина
12:35
на фото: затримання
Працювали за рублі. СБУ затримала 6 організаторів псевдореферндумів на Луганщині те Херсонщині
12:30
Зеленський
Зеленський розповів, від чого залежатиме успіх контрнаступу України
12:27
Володимир Зеленський
Якщо росіяни переможуть Україну, є високий ризик, що буде Третя світова війна, - Зеленський
12:20
РФ за добу завдала 56 ударів по Запорізькій області: є руйнування
12:06
OPINION
Михайло Басараб
Життя російській опозиції ускладнює її ж імперськість
11:58
Донеччина
На Донеччині ворог обстріляв будинки, підприємства, автобазу, вбив одну людину, поранив іще шістьох
11:37
парад
У ще одній області РФ скасували парад на 9 травня
11:28
Ексклюзив
Компанія зі США безкоштовно замінить склопакети у зруйнованих будинках Умані після удару РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV