У Азербайджані з'явиться центр "Байрактар"

Про це у суботу, 29 квітня 2023 року, сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу на Аерокосмічному та технологічному фестивалі "Технофест" у Стамбулі, передає Azertag.

"Коли на початку цього місяця, 3 квітня Сельчук бей (Сельчук Байрактар - ред.) перебував в Азербайджані, ми поговорили про нашу майбутню співпрацю та домовилися про створення в Азербайджані центру "Байрактар", - зазначив він.

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"Коли на те буде воля Аллаха, у найближчому майбутньому в Азербайджані буде створено центр "Байрактар", - зазначив глава азербайджанської держави.