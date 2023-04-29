У Азербайджані з'явиться центр "Байрактар"
Найближчим часом в Азербайджані буде створено центр "Байрактар"
Про це у суботу, 29 квітня 2023 року, сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу на Аерокосмічному та технологічному фестивалі "Технофест" у Стамбулі, передає Azertag.
"Коли на початку цього місяця, 3 квітня Сельчук бей (Сельчук Байрактар - ред.) перебував в Азербайджані, ми поговорили про нашу майбутню співпрацю та домовилися про створення в Азербайджані центру "Байрактар", - зазначив він.
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"Коли на те буде воля Аллаха, у найближчому майбутньому в Азербайджані буде створено центр "Байрактар", - зазначив глава азербайджанської держави.
- Нагадаємо, наприкінці березня безпілотний військовий літак Bayraktar Kizilelma успішно пройшов перевірку ідентифікаційної системи на середній висоті.
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