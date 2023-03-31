Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно пройшов нові випробування
Безпілотний військовий літак Bayraktar Kizilelma успішно пройшов перевірку ідентифікаційної системи на середній висоті
Про це йдеться у twitter співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара.
Перший безпілотний військовий літак Туреччини здійснив свій третій політ у навчально-випробувальному центрі AKINCI в місті Чорлу провінції Текірдаг.
"Bayraktar KIZILELMA успішно завершив випробування системи ідентифікації середньої висоти. Це був третій тест, який ми проводили. Відтепер багато тестів триватимуть у рамках нашої діяльності з розробки. Сподіваємось на початку 2024 року розпочати масове виробництво KIZILELMA як це заплановано", - сказав Байрактар.
Також він зауважив, що йде підготовка до першого польоту TB3, який стане першим у світі бойовим БПЛА, здатним здійснювати посадку та зліт з кораблів із короткими злітно-посадковими смугами.
Зазначимо, безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ українського виробництва.
- На початку серпня 2022 року виробник "байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.
- 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Халуком Байрактаром та нагородив його орденом "За заслуги".
- Вже 19 вересня турецька оборонна компанія Baykar Makina повідомила про успішне проходження першого тесту на моторну інтеграцію свого реактивного безпілотного винищувача Bayraktar Kizilelma.
- У лютому 2023 року Міноборони України погодило місце для будівництва центру з обслуговування Bayraktar. Там здійснюватимуть поточний ремонт, модернізацію БПЛА і навчання персоналу.
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