Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно пройшов нові випробування

Про це йдеться у twitter співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара.

Перший безпілотний військовий літак Туреччини здійснив свій третій політ у навчально-випробувальному центрі AKINCI в місті Чорлу провінції Текірдаг.

"Bayraktar KIZILELMA успішно завершив випробування системи ідентифікації середньої висоти. Це був третій тест, який ми проводили. Відтепер багато тестів триватимуть у рамках нашої діяльності з розробки. Сподіваємось на початку 2024 року розпочати масове виробництво KIZILELMA як це заплановано", - сказав Байрактар.

Також він зауважив, що йде підготовка до першого польоту TB3, який стане першим у світі бойовим БПЛА, здатним здійснювати посадку та зліт з кораблів із короткими злітно-посадковими смугами.

Зазначимо, безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ українського виробництва.