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Головна Світ У Багдаді прихильники президента ввірвалися у його палац, вимагаючи залишитись при владі

У Багдаді прихильники президента ввірвалися у його палац, вимагаючи залишитись при владі

30 серпня, 2022 вiвторок
04:49
Світ Протести у Багдаді

Тисячі прибічників іракського політика Муктади аль-Садра силоміць увірвалися до президентського палацу, виступаючи проти його відставки

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Іракські силовики застосували сльозоточивий газ та відкрили вогонь у повітря, аби розігнати протестувальників, які прорвалися у палац, на тлі періодичних звуків пострілів від невстановлених людей всередині периметру охорони", - йдеться у матеріалі.

"Силовикам вдалося відтіснити протестувальників з президентського палацу та офісу прем’єр-міністра ще до заходу сонця, але їх багатотижневий протест триває у будівлі парламенту всередині Зеленої зони", - стверджує Сіньхуа.

У Багдаді цієї ночі оголошено комендантську годину, але прем’єр-міністр наказав правоохоронцями утриматися від застосування бойових набоїв.

Протестувальники розпочали штурм президентського палацу, коли дізналися, що Муктада аль-Садр має намір піти з політики. Зараз він очолює партію, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців під час останніх виборів, але недостатньо, аби здобути більшість. Через радикальну позицію аль-Садра, який відмовлявся домовлятися зі своїми релігійними конкурентами, в Іраку триває політична криза, яку посилює релігійне протистояння між мусульманами-шиїтами та сунітами, а також між різними угрупуваннями шиїтів.

Довідка: Муктада аль-Садр — один з духовних лідерів мусульман-шиїтів Іраку. З 2003 року керував радикальним релігійно-політичним рухом "Джамаат аль-Садр аль-Тані" і його воєнізованим крилом "Армія Махді".

  • Зазначається, що унаслідок сутичок загинуло щонайменше 12 людей, десятки отримали поранення.

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Ірак
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