Про це повідомляє Al Arabia.

"Дванадцять прихильників іракського шиїтського священнослужителя Муктади ас-Садра були застрелені та ще 270 поранені в понеділок під час зіткнень в укріпленій Зеленій зоні Багдада", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що смерті та поранення сталися внаслідок пострілів із вогнепальної зброї та застосування сльозогінного газу в зеленій зоні, де розташовані урядові та дипломатичні будівлі.

Раніше видання Аль-Хадас повідомило про запровадження комендантської години у столиці, а також про те, що силові міністерства демонструють "найвищий ступінь стриманості та братерської взаємодії, щоб запобігти зіткненню чи кровопролиттю".

Довідка: Муктада аль-Садр — один з духовних лідерів мусульман-шиїтів Іраку. З 2003 року керував радикальним релігійно-політичним рухом "Джамаат аль-Садр аль-Тані" і його воєнізованим крилом "Армія Махді".