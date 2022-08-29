Масові заворушення в Іраку. 12 загиблих, сотні поранених
У Багдаді спалахнули масові протести через відхід з політики шиїтського імама Муктади ас-Садра
Про це повідомляє Al Arabia.
"Дванадцять прихильників іракського шиїтського священнослужителя Муктади ас-Садра були застрелені та ще 270 поранені в понеділок під час зіткнень в укріпленій Зеленій зоні Багдада", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що смерті та поранення сталися внаслідок пострілів із вогнепальної зброї та застосування сльозогінного газу в зеленій зоні, де розташовані урядові та дипломатичні будівлі.
Раніше видання Аль-Хадас повідомило про запровадження комендантської години у столиці, а також про те, що силові міністерства демонструють "найвищий ступінь стриманості та братерської взаємодії, щоб запобігти зіткненню чи кровопролиттю".
Довідка: Муктада аль-Садр — один з духовних лідерів мусульман-шиїтів Іраку. З 2003 року керував радикальним релігійно-політичним рухом "Джамаат аль-Садр аль-Тані" і його воєнізованим крилом "Армія Махді".
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