У Багдаді захопили та підпалили посольство Швеції через інцидент зі спаленням Корану

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що демонстрацію скликали прихильники шиїтського священнослужителя Муктади Садра, щоб виступити проти другого запланованого спалення Корану у Швеції.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром заявив, що персонал посольства в безпеці, але влада Іраку не виконала свій обов’язок захистити посольство відповідно до Віденської конвенції.

"Те, що сталося, є абсолютно неприйнятним, і уряд рішуче засуджує ці напади. Уряд контактує з високопоставленими представниками Іраку, щоб висловити наше занепокоєння", - сказав він.

Фінське інформаційне агентство STT також повідомило, що посольство Фінляндії, яке є частиною того ж корпусу, що й шведське, також було евакуйовано, персонал у безпеці та не постраждав.

Reuters зазначає, що у середу шведська поліція задовольнила заявку на публічний мітинг біля посольства Іраку в Стокгольмі, він був запланований на четвер, в ньому мали взяти участь двоє людей. Шведське інформаційне агентство повідомило, що ці двоє планували спалити Коран і прапор Іраку на публічному мітингу, а також, що серед них був чоловік, який підпалив Коран біля стокгольмської мечеті в червні.

Раніше цього року шведська поліція відхилила декілька заявок на протести, які мали включати спалення Корану, посилаючись на міркування безпеки. Відтоді суди скасували це рішення поліції, заявивши, що такі дії є правомірними, згідно з законами країни про свободу слова.

Цього місяця уряд Швеції заявив, що розглядає можливість зміни закону, щоб дозволити поліції забороняти людям публічно підпалювати Коран, якщо це загрожує безпеці Швеції.