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У Багдаді захопили та підпалили посольство Швеції через інцидент зі спаленням Корану

20 липня, 2023 четвер
13:06
Світ Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі

Протестувальники у четвер, 20 липня, увірвалися до посольства Швеції у Багдаді, силою захопили його та підпалили у знак протесту проти спалення Корану

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що демонстрацію скликали прихильники шиїтського священнослужителя Муктади Садра, щоб виступити проти другого запланованого спалення Корану у Швеції.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром заявив, що персонал посольства в безпеці, але влада Іраку не виконала свій обов’язок захистити посольство відповідно до Віденської конвенції.

"Те, що сталося, є абсолютно неприйнятним, і уряд рішуче засуджує ці напади. Уряд контактує з високопоставленими представниками Іраку, щоб висловити наше занепокоєння", - сказав він.

Фінське інформаційне агентство STT також повідомило, що посольство Фінляндії, яке є частиною того ж корпусу, що й шведське, також було евакуйовано, персонал у безпеці та не постраждав.

Reuters зазначає, що у середу шведська поліція задовольнила заявку на публічний мітинг біля посольства Іраку в Стокгольмі, він був запланований на четвер, в ньому мали взяти участь двоє людей. Шведське інформаційне агентство повідомило, що ці двоє планували спалити Коран і прапор Іраку на публічному мітингу, а також, що серед них був чоловік, який підпалив Коран біля стокгольмської мечеті в червні.

Раніше цього року шведська поліція відхилила декілька заявок на протести, які мали включати спалення Корану, посилаючись на міркування безпеки. Відтоді суди скасували це рішення поліції, заявивши, що такі дії є правомірними, згідно з законами країни про свободу слова.

Цього місяця уряд Швеції заявив, що розглядає можливість зміни закону, щоб дозволити поліції забороняти людям публічно підпалювати Коран, якщо це загрожує безпеці Швеції.

  • 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент. 28 червня, в день початку мусульманського свята Курбан-байрам, влада Швеції знову дала дозвіл на проведення демонстрації, під час якої біля мечеті у Стокгольмі спалили копію Корану.
  • 2 липня МЗС Ірану заявило, що не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі.
Швеція
Ірак
акції протестів
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