У Бахмуті поліція затримала шістьох прихильників "русского міра"
За день, 7 серпня, патрульні затримали шістьох людей, які за даними правоохоронців "чекають русскій мір"
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Один наш день у Бахмуті: затримали 6 підсвинків, що чекають русский мір. Розруха і смерть — те, що несуть росіяни. Однак, деяким недостатньо горя, що несе у собі русский мір", - йдеться у повідомленні.
За його словами, правоохоронці знайшли листування з росіянами.
"Ці потвори захоплюються та чекають на нього: переписки зі свинособаками, сум за совком, отримання рублів за наводку, неприхована ненависть до України й українського… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій, українській землі. Але не гребують отримати гуманітарну допомогу від нас та користуються українським паспортом... " - сказав він.
Білошицький додав, що ці особи не сховаються.
- 20 липня в Одесі затримали колаборанта, який закликав росіян завдати по місту ракетного удару, як у Вінниці.
- В Україні станом на 7 серпня правоохоронці розслідують майже 26 тисяч справ про підозру у воєнних злочинах, скоєних після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе