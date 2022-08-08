У Бахмуті поліція затримала шістьох прихильників "русского міра"

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Один наш день у Бахмуті: затримали 6 підсвинків, що чекають русский мір. Розруха і смерть — те, що несуть росіяни. Однак, деяким недостатньо горя, що несе у собі русский мір", - йдеться у повідомленні.

За його словами, правоохоронці знайшли листування з росіянами.

"Ці потвори захоплюються та чекають на нього: переписки зі свинособаками, сум за совком, отримання рублів за наводку, неприхована ненависть до України й українського… Так, такі люди нам теж зустрічаються на нашій, українській землі. Але не гребують отримати гуманітарну допомогу від нас та користуються українським паспортом... " - сказав він.

Білошицький додав, що ці особи не сховаються.

20 липня в Одесі затримали колаборанта, який закликав росіян завдати по місту ракетного удару, як у Вінниці.

В Україні станом на 7 серпня правоохоронці розслідують майже 26 тисяч справ про підозру у воєнних злочинах, скоєних після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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