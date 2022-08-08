Прокуратура розслідує 26 тис. справ про підозру у скоєнні воєнних злочинів
В Україні станом на 7 серпня правоохоронці розслідують майже 26 тисяч справ про підозру у воєнних злочинах, скоєних після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це пише Reuters з посиланням на слова начальника управління з розслідування воєнних злочинів Офісу генпрокурора Юрія Білоусова.
"Україна розслідує майже 26 000 справ про підозру у військових злочинах, скоєних після вторгнення Росії 24 лютого, і висунула звинувачення 135 особам",- йдеться у повідомленні.
За словами Білоусова, серед звинувачених близько 15 осіб перебувають під вартою в Україні, а решта 120 залишаються на волі. До суду передано 13 справ і винесено сім вироків.
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