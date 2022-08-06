Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обстріли ЗАЕС

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України. Злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років).

"5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

Окупанти 5–6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

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