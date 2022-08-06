Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обстріли ЗАЕС
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл російськими військами Запорізької атомної електростанції
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України. Злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років).
"5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.
- 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
- Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.
- Окупанти 5–6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.
- Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.
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