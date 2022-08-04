Прокуратура розслідує вивезення до РФ мешканців Харківщини
Прокуратура розпочала провадження з приводу насильницького вивезення людей з тимчасово окупованого селища Козача Лопань на Харківщині в Росію
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Відомості до ЄРДР внесені на основі інформації ЗМІ про насильницьке вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора. Військові "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до палаточних таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних начебто обстрілами з боку української армії", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці перевіряють дані, досудове розслідування триває. Згодом матеріали передадуть до управління СБУ в Харківській області.
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