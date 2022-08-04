Прокуратура розслідує вивезення до РФ мешканців Харківщини

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Відомості до ЄРДР внесені на основі інформації ЗМІ про насильницьке вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора. Військові "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до палаточних таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних начебто обстрілами з боку української армії", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють дані, досудове розслідування триває. Згодом матеріали передадуть до управління СБУ в Харківській області.

1 серпня по Салтівському району Харкова російські окупанти завдали удару. Постраждали дві людини.

У ніч із 2 на 3 серпня російський агресор обстріляв Харків і пошкодив інфраструктуру в Новобаварському районі.

В ніч на 4 серпня у Харкові пролунали 4 вибухи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb