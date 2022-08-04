У Харкові пролунали вибухи
В ніч на 4 серпня у Харкові пролунали 4 вибухи
Про це повідомили у застосунку є "Повітряна тривога" та Суспільне.
Згідно з інформацією, перший вибух пролунав одночасно із сигналом повітряної тривоги.
"Вночі 4 серпня у Харкові чули 4 потужні вибухи, перший пролунав о 01:34. Повітряна тривога на Харківщині триває, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
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