У Харкові пролунали вибухи

Про це повідомили у застосунку є "Повітряна тривога" та Суспільне.

Згідно з інформацією, перший вибух пролунав одночасно із сигналом повітряної тривоги.

"Вночі 4 серпня у Харкові чули 4 потужні вибухи, перший пролунав о 01:34. Повітряна тривога на Харківщині триває, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

В ніч на 4 серпня армія РФ обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області.

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