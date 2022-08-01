Рашисти влучили по Харкову, є постраждалі
У Харків, по Салтівському району, російські окупанти завдали удару. Постраждали дві людини
Про це інформує в телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали удару по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях", - написав очільник області.
Відомо, що постраждалих двоє мирних жителів.
- Армія РФ, ймовірно, готується наступати на захід у напрямку Харківщини або у бік обласного центру.
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