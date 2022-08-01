Про це інформує в телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удару по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях", - написав очільник області.

Відомо, що постраждалих двоє мирних жителів.

Армія РФ, ймовірно, готується наступати на захід у напрямку Харківщини або у бік обласного центру.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb