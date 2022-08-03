Росія обстріляла Харків

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Повітряна тривога тривала з 03:55 до 04:43.

"О 03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи. В одному випадку приліт у Холодногірському районі міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі. За другим місцем влучення ДСНС інформацію уточнює", - написав Терехов.

О 04:51 у Харківській області та Харкові знову оголосили повітряну тривогу.

У ніч з 2 на 3 серпня жителі Запоріжжя чули гучні вибухи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb