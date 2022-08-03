Росія обстріляла Харків
У ніч з 2 на 3 серпня російський агресор обстріляв Харків
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Повітряна тривога тривала з 03:55 до 04:43.
"О 03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи. В одному випадку приліт у Холодногірському районі міста. Попередньо обійшлося без жертв та пожежі. За другим місцем влучення ДСНС інформацію уточнює", - написав Терехов.
О 04:51 у Харківській області та Харкові знову оголосили повітряну тривогу.
- У ніч з 2 на 3 серпня жителі Запоріжжя чули гучні вибухи.
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