Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 03:57. Повідомлення від жителів Запоріжжя про гучні вибухи почали надходити близько 4:20.

Відбій повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав о 4:43. О 4:51 сирена увімкнулась знову, тривогу оголосили повторно.

Офіційної інформації про вибухи станом на 4:50 поки немає.

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