У Запоріжжі пролунали гучні вибухи
У ніч з 2 на 3 серпня жителі Запоріжжя чули гучні вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 03:57. Повідомлення від жителів Запоріжжя про гучні вибухи почали надходити близько 4:20.
Відбій повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав о 4:43. О 4:51 сирена увімкнулась знову, тривогу оголосили повторно.
Офіційної інформації про вибухи станом на 4:50 поки немає.
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