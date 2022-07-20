Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.

Шанувальник "русского міра" неодноразово просив у російських чатах завдати по Одесі ракетного удару, схожого на той, що був у Вінниці.

Чоловіка затримали в його оселі. Під час обшуку в нього знайшли комп’ютер і мобільний телефон із доказами.

Зараз триває досудове розслідування проводиться за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Одесита перевіряють на причетність до пособництва росіянам.

16 липня правоохоронці затримали чотирьох людей, які фотографували в Одесі місце влучання російської ракети. Також у телефонах були світлини силовиків, блокпостів, інфраструктури.

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