Закликав РФ ударити ракетами по Одесі: поліція затримала шанувальника "русского міра"
В Одесі затримали колаборанта, який закликав росіян завдати по місту ракетного удару, як у Вінниці
Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.
Шанувальник "русского міра" неодноразово просив у російських чатах завдати по Одесі ракетного удару, схожого на той, що був у Вінниці.
Чоловіка затримали в його оселі. Під час обшуку в нього знайшли комп’ютер і мобільний телефон із доказами.
Зараз триває досудове розслідування проводиться за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Одесита перевіряють на причетність до пособництва росіянам.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.87
Купівля 35.87Продаж 36.86
-
EUR
Купівля 36.12Продаж 37.32
- Актуальне
- Важливе