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Головна війна з Росією Закликав РФ ударити ракетами по Одесі: поліція затримала шанувальника "русского міра"

Закликав РФ ударити ракетами по Одесі: поліція затримала шанувальника "русского міра"

20 липня, 2022 середа
11:42
війна з Росією

В Одесі затримали колаборанта, який закликав росіян завдати по місту ракетного удару, як у Вінниці

Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.

Шанувальник "русского міра" неодноразово просив у російських чатах завдати по Одесі ракетного удару, схожого на той, що був у Вінниці.

Чоловіка затримали в його оселі. Під час обшуку в нього знайшли комп’ютер і мобільний телефон із доказами.

Зараз триває досудове розслідування проводиться за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Одесита перевіряють на причетність до пособництва росіянам.

  • 16 липня правоохоронці затримали чотирьох людей, які фотографували в Одесі місце влучання російської ракети. Також у телефонах були світлини силовиків, блокпостів, інфраструктури.

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