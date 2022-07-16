Про це інформує в фейсбуці Патрульна поліція Одеської області.

"Сьогодні вранці, після вибуху, патрульні поліцейські затримали чоловіка, який фотографував місце прильоту. Чоловік поводився не адекватно, не реагував на законні вимоги поліцейських. Тому до нього застосували спецзасоби", - йдеться в повідомленні.

У мобільному телефоні затриманого виявили фото об'єктів інфраструктури, а також переписка з абонентами країни РФ.

Згодом ще троє людей почали фіксували місце "прильоту". Зловмисників також затримали правоохоронці: "Під час оглядів телефонів знайдено безліч фотографій блокпостів, об'єктів інфраструктури".

Затриманих передали до відповідної служби.

Вночі 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву та Одесі. Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що даних про жертв і постраждалих немає.

Патрульна поліція затримала у Києві трьох людей, які фотографували руйнування після ракетного удару та пересилали фото на російський номер.

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