У Бахмуті прикордонники ліквідували 5 вагнерівців, ще 9 поранили
Українські прикордонники знищили групу вагнерівців у Бахмуті
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.
"У Бахмуті чергова група вагнерівців стала добривом! Прикордонники відбили атаку штурмовиків на підступах до опорного пункту. Наші оборонці зустріли найманців ПВК Вагнер вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. По вогневих точках окупантів били й прикордонники-мінометники. Ворог відступив", - пишуть прикордонники.
Відомо, що у бою російські загарбники втратили 14 осіб: 5 вагнерівців вбито, ще 9 – поранено.
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