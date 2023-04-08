У Бахмуті РФ залучає найпрофесійніші підрозділи, які зазнають значних втрат, - Маляр
У боях за місто Бахмут на Донеччині росіяни залучають найпрофесійніші підрозділи: не тільки вагнерівців, але й спецпризначенців та десантно-штурмові загони. Вони зазнають значних втрат
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала в телеграмі.
Вона ствердила, що в боях за Бахмут окупанти ведуть інтенсивні дії, застосовуючи максимум зусиль: це потребує оборонних заходів і оперативних рішень ЗСУ.
"Ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони зазнають значних втрат", - написала Ганна Маляр.
Заступниця міністра оборони резюмувала, що наразі ситуація контрольована, командування працює в зоні бойових дій, а рішення ухвалюються цілодобово.
- Нагадаємо, увечері Генштаб звітував, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак противника на цій ділянці фронту.
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