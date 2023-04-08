У Бахмуті РФ залучає найпрофесійніші підрозділи, які зазнають значних втрат, - Маляр

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала в телеграмі.

Вона ствердила, що в боях за Бахмут окупанти ведуть інтенсивні дії, застосовуючи максимум зусиль: це потребує оборонних заходів і оперативних рішень ЗСУ.

"Ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони зазнають значних втрат", - написала Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони резюмувала, що наразі ситуація контрольована, командування працює в зоні бойових дій, а рішення ухвалюються цілодобово.