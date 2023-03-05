У Бахмуті триває вирішальний бій за контроль над трасами, все вирішиться найближчими днями, - військовий експерт Дикий
Наразі іде вирішальний запеклий бій за остаточний контроль над обома трасами навколо Бахмута - логістика дуже ускладнена і це критично
Про це в ефірі Еспресо заявив ветеран російсько-української війни та військовий експерт Євген Дикий.
"Маю пряму інформацію безпосередньо з Бахмута. Ситуація вкрай тяжка, особливо після того, як ворогам вдалось перебити мости. Наразі іде вирішальний запеклий бій за остаточний контроль над обома трасами і ворог не тільки до них підійшов. З півночі росіяни уже контролюють, в тому числі трасу через Хромове, яка лишалась резервною. Вкрай складна ситуація і з трасою на півдні. Вона не під контролем фізичним росіян, але прострілюється, по ній проскакують між снарядами", - зазначив він.
За словами Дикого, це дуже відбивається на логістиці.
"В місто треба завозити і боєкомплект, і їжу, і питну воду, а звідти постійна потреба евакуації поранених. Всі це речі робляться екстремально. Резервні шляхи - грунтові дорогі наразі не є прохідними для важкої техніки. Місто не в повному оточенні, але логістика ускладнена шалено, це і є критичним", - наголосив експерт.
Він додав, що військові тримаються, настрій у них правильний, але логістика довозу на критичній межі
"Моє припущення - усе вирішиться за декілька днів. Ситуацію в теперішньому стані довго тримати неможливо. Варіантів два - або відходити, або відсунути ворога хоча б від однієї траси. Найближчі 3-5 днів це покажуть", - підсумував Дикий.
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