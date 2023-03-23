У Бахмуті залишається менш ніж 3,5 тис. мешканців, із них 32 дитини, – ОВА
У Бахмуті Донецької області станом на 23 березня залишається менш ніж три з половиною тисячі мешканців, серед яких 32 дитини. Люди переховуються від евакуації
Про це на брифінгу сказав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Це ті люди, я з усією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова зовсім. Там проведено вкрай небезпечний обсяг роботи щодо їхньої евакуації. Але люди не просто відмовляються виїжджати. Ми ж маємо домашні адреси, проводиться квартирний обхід працівниками Нацполіції та ДСНС, але люди навіть переховуються і не мають бажання виїжджати", - розповів чиновник.
Він зазначив, що дітей із дитячих будинків та інтернатів давно евакуювали. А в тих дітлахів, які залишаються з батьками в місті, є вдосталь їжі та гігієнічних наборів, запевнив Кириленко.
- 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій.
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