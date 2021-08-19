У "Баварії" визначились з майбутнім Левандовського
Мюнхенська "Баварія" не збирається продавати польського нападника Роберта Левандовського
Про це повідомляє Goal.com.
За інформацією джерела, "Баварія" ні при яких обставинах не відпустить поляка цього літа. Продаж Левандовського не розглядатиметься мінімум до кінця сезону. Форвард також не хоче йти з клубу.
У минулому сезоні Роберт Левандовські зіграв 40 матчів, забив 48 голів і віддав 9 результативних передач. Transfermarkt оцінюється у 60 млн євро.
- Нагадаємо, у грудні ФІФА визнала Роберта Левандовські найкращим футболістом світу 2020 року.
- 10 січня Роберт Левандовські став першим футболістом Бундесліги з 1969 року, який забив 20 голів за перші 15 матчів чемпіонату.
- 28 липня стало відомо, що нападник "Баварії" Роберт Левандовські продовжить виступати у мюнхенському топ-клубі.
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