У "Баварії" визначились з майбутнім Левандовського

Про це повідомляє Goal.com.



За інформацією джерела, "Баварія" ні при яких обставинах не відпустить поляка цього літа. Продаж Левандовського не розглядатиметься мінімум до кінця сезону. Форвард також не хоче йти з клубу.

У минулому сезоні Роберт Левандовські зіграв 40 матчів, забив 48 голів і віддав 9 результативних передач. Transfermarkt оцінюється у 60 млн євро.