Президент "Баварії" розповів про майбутнє найкращого футболіста світу Левандовського
Нападник "Баварії" Роберт Левандовські продовжить виступати у мюнхенському топ-клубі
Про це повідомляє Spox.
Президент мюнхенської "Баварії" Герберт Хайнер не збирається продавати Левандовського.
"На мою думку, Левандовські – найкращий форвард у світі. Ми дуже раді, що він у нашій команді. Його контракт розрахований ще на два роки, протягом яких він точно буде грати за "Баварію". Можу уявити, що він затримається в команді і довше. Він обов'язково залишиться з нами на наступні два сезони", – сказав Хайнер.
У минулому сезоні Роберт Левандовські зіграв 40 матчів, забив 48 голів і віддав 9 результативних передач.
- Нагадаємо, у грудні ФІФА визнала Роберта Левандовські найкращим футболістом світу 2020 року.
- 10 січня Роберт Левандовські став першим футболістом Бундесліги з 1969 року, який забив 20 голів за перші 15 матчів чемпіонату.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.94
- Актуальне
- Важливе