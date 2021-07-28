Президент "Баварії" розповів про майбутнє найкращого футболіста світу Левандовського

Про це повідомляє Spox.



Президент мюнхенської "Баварії" Герберт Хайнер не збирається продавати Левандовського.

"На мою думку, Левандовські – найкращий форвард у світі. Ми дуже раді, що він у нашій команді. Його контракт розрахований ще на два роки, протягом яких він точно буде грати за "Баварію". Можу уявити, що він затримається в команді і довше. Він обов'язково залишиться з нами на наступні два сезони", – сказав Хайнер.

У минулому сезоні Роберт Левандовські зіграв 40 матчів, забив 48 голів і віддав 9 результативних передач.