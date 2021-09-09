У "Баварії" знайшли, ким замінити Левандовські

Про це повідомляє Sport1.

Лідер "Баварії" Роберт Левандовські може покинути мюнхенський клуб наприкінці цього сезону. За інформацією джерела, поляк вже шукає собі новий клуб.

"Баварія" також розпочала пошук заміни Левандовські. Чемпіони Німеччини розглядають кандидатуру форварда "Челсі" Тімо Вернера.

Його особисто хоче бачити в команді головний тренер Юліан Нагельсманн, вони працювали разом у "Лейпцигу". Після цього Вернер перейшов у "Челсі" за 53 млн євро.