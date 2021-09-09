У "Баварії" знайшли, ким замінити Левандовські
Німецький форвард Тімо Вернер може перейти в мюнхенську "Баварію"
Про це повідомляє Sport1.
Лідер "Баварії" Роберт Левандовські може покинути мюнхенський клуб наприкінці цього сезону. За інформацією джерела, поляк вже шукає собі новий клуб.
"Баварія" також розпочала пошук заміни Левандовські. Чемпіони Німеччини розглядають кандидатуру форварда "Челсі" Тімо Вернера.
Його особисто хоче бачити в команді головний тренер Юліан Нагельсманн, вони працювали разом у "Лейпцигу". Після цього Вернер перейшов у "Челсі" за 53 млн євро.
У минулому сезоні Роберт Левандовські зіграв 40 матчів, забив 48 голів і віддав 9 результативних передач. Transfermarkt оцінюється у 60 млн євро.
- Нагадаємо, у грудні ФІФА визнала Роберта Левандовські найкращим футболістом світу 2020 року.
- 10 січня Роберт Левандовські став першим футболістом Бундесліги з 1969 року, який забив 20 голів за перші 15 матчів чемпіонату.
- 28 липня стало відомо, що нападник "Баварії" Роберт Левандовські продовжить виступати у мюнхенському топ-клубі.
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