У Байдена прокоментували підготовку майже повної заборони експорту в РФ
Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами мають наміри й надалі застосовувати кроки, щоби притягти Росію до відповідальності за її агресію, а також підтримувати Україну, допоки зберігатиметься ця необхідність
Так прокоментувала в п’ятницю речниця Білого дому Карін Жан-П’єр інформацію ЗМІ про можливість майже повної заборони експорту товарів в Росію, передає Укрінформ.
"Ми прагнемо притягнути Росію до відповідальності", - зауважила представниця адміністрації Байдена.
Вона нагадала, що Сполучені Штати в координації із партнерами по G7 вже запровадили проти Росії наймасштабніший за всі часи набір санкцій і експортних обмежень. Речниця Білого дому підкреслила, що ці кроки створили "суттєвий вплив" на здатність Росії вести її незаконну війну.
"Я не маю на сьогодні жодних анонсів щодо нових заходів. Але ви можете бачити з багатьох наших заяв в рамках G7, що ми віддані тому, аби надалі притягувати РФ до відповідальності та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно",- зауважила Жан-П’єр.
Вона також підкреслила, що цей підхід зберігатиметься й надалі.
- Нагадаємо, напередодні представники адміністрації США розповіли американським ЗМІ про наміри запровадити майже повну заборону експорту до Росії – за виключенням медикаментів, продовольства та інших критично важливих позицій для населення. Посадовці зазначили, що США обговорюють ці можливості з іншими країнами по G7 та мають на меті долучити до тиску країни-члени Євросоюзу.
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