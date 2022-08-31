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Головна Світ У Бєлгороді прогриміло кілька вибухів, місцева влада каже про роботу ППО

У Бєлгороді прогриміло кілька вибухів, місцева влада каже про роботу ППО

31 серпня, 2022 середа
08:46
Світ Київ

Сьогодні, 31 серпня, у Бєлгороді прогриміло кілька вибухів, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков каже про роботу ППО

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у телеграмі.

"Сьогодні ранок у Бєлгороді розпочався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО. За тими даними, які я маю на цю хвилину, руйнувань і постраждалих немає. Ми ретельно зараз перевіряємо цю інформацію. Як тільки отримаю якусь іншу, обов'язково повідомлю", - пише Гладков.

Про вибухи повідомляли і місцеві жителі й пабліки.

  • Раніше повідомлялося, що у районі села Тимоново Валуйського округу (Росія), де у серпні горів склад боєприпасів, "сталося самозаймання снарядів через сонячну погоду".

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Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
війна з Росією
Бєлгород
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