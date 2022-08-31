У Бєлгороді прогриміло кілька вибухів, місцева влада каже про роботу ППО
Сьогодні, 31 серпня, у Бєлгороді прогриміло кілька вибухів, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков каже про роботу ППО
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у телеграмі.
"Сьогодні ранок у Бєлгороді розпочався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО. За тими даними, які я маю на цю хвилину, руйнувань і постраждалих немає. Ми ретельно зараз перевіряємо цю інформацію. Як тільки отримаю якусь іншу, обов'язково повідомлю", - пише Гладков.
Про вибухи повідомляли і місцеві жителі й пабліки.
- Раніше повідомлялося, що у районі села Тимоново Валуйського округу (Росія), де у серпні горів склад боєприпасів, "сталося самозаймання снарядів через сонячну погоду".
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