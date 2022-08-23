Про це повідомив у Telegram губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери", - пояснив він.

За його даними, ніхто не постраждав. З міркувань безпеки голова Валуйського округу евакуював жителів Тимонова до санаторію "Червона Поляна", частина селян роз'їхалася родичами до інших населених пунктів.

Нагадаємо, склад із боєприпасами в районі Тимонова спалахнув 18 серпня. Тоді проводилася евакуація із двох сіл.

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