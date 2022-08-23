Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що причиною вибухів на складі боєприпасів 18 серпня став "ефект лінзи"
У районі села Тимоново Валуйського округу, де раніше у серпні горів склад боєприпасів, сталося самозаймання снарядів через сонячну погоду
Про це повідомив у Telegram губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
"Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери", - пояснив він.
За його даними, ніхто не постраждав. З міркувань безпеки голова Валуйського округу евакуював жителів Тимонова до санаторію "Червона Поляна", частина селян роз'їхалася родичами до інших населених пунктів.
- Нагадаємо, склад із боєприпасами в районі Тимонова спалахнув 18 серпня. Тоді проводилася евакуація із двох сіл.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе