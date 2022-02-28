У Бердянську окупанти розстріляли мирного жителя за відмову співпрацювати, - Цаплієнко

Про це повідомив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв, передає у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.



"У Бердянську окупанти розстріляли місцевого жителя, заявив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв. Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільного телефону, щоб зателефонувати додому до РФ", - написав Цаплієнко.

