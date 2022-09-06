У Бердянську пролунав вибух біля будівлі адміністрації: підірвався автомобіль із "комендантом" окупованого міста

Про це повідомила Бердянська міська рада у фейсбуці.

"В бердянських чатах місцеві повідомляють про вибух. Орієнтовно в центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями. Вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції", - пише Бердянська міська рада.

"За повідомленням окупантів: сьогодні, 6 серпня, у самому центрі Бердянська, біля будівлі Військово-цивільної адміністрації було підірвано автомобіль "коменданта" міста Артема Бардіна. Внаслідок підриву, коменданта міста у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Від вибуху пошкоджено також три цивільні автомобілі, в яких тільки завдяки щасливому випадку нікого не було", - пише "Бердянск Сейчас".