У Бердянську пролунав вибух біля будівлі адміністрації: підірвався автомобіль із "комендантом" окупованого міста
Сьогодні, 6 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Загорілося авто так званого коменданта міста, який наразі знаходиться у важкому стані у лікарні
Про це повідомила Бердянська міська рада у фейсбуці.
"В бердянських чатах місцеві повідомляють про вибух. Орієнтовно в центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями. Вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції", - пише Бердянська міська рада.
"За повідомленням окупантів: сьогодні, 6 серпня, у самому центрі Бердянська, біля будівлі Військово-цивільної адміністрації було підірвано автомобіль "коменданта" міста Артема Бардіна. Внаслідок підриву, коменданта міста у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Від вибуху пошкоджено також три цивільні автомобілі, в яких тільки завдяки щасливому випадку нікого не було", - пише "Бердянск Сейчас".
Місцеві телеграм-канали виклали відео з задимленням і стріляниною.
"Мелітополь, Токмак, Пришиб (Михайлівський район), Кам'янка Дніпровська, Бердянськ. У всіх цих населених пунктах йде прожарювання орків. Примітно, що Бердянськ - найглибша точка ворожого тилу. І прямо зараз там дуже спекотно. У районі обмінника біля виконкому було висаджено в повітря, і повністю згорів автомобіль. У центрі чути стрілянину. Рекомендуємо знаходитися вдома або в укритті. Інформацію уточнюємо", - пише телеграм-канал Бердянськ в окупації.
Російські пропаганда повідомила, що у тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автомобіль так званого коменданта міста.
За непідтвердженою інформацією, у Бердянську підірвався мікроавтобус з боєприпасами неподалік будівлі виконкому.
"Автомобіль з літерою "Z" знаходився в районі магазину "Алмаз" по вул. Університетській. Наразі місце оточене військовими РФ. Мешканці тимчасово окупованого Бердянська пишуть, щонайменше один росіянин загинув на місці", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Бердянськ новини online".
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