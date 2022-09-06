Окупанти створюють на Херсонщині гуманітарну кризу, щоб звинуватити в цьому Україну, - журналіст Нікітенко
Журналіст Сергій Нікітенко розповів, що окупанти заборонили ввозити гуманітарні вантажі на Херсонщину з підконтрольної території України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні ситуація в Херсоні дуже напружена. В самому місті майже зникло паливо. Ціни на продукти та паливо ростуть катастрофічно. Зокрема, ціни на паливо, якими так хизувалися окупанти, вже наближаються до українських. Все це повʼязано з тим, що окупанти не мають переправ через Дніпро", - розповів Нікітенко
Журналіст розповів, що херсонці роблять запаси води та продуктів харчування й очікують на Збройні сили України.
"Ціни також ростуть і на продукти харчування. Оскільки немає постачання продуктів з лівого берега Дніпра. Тому зараз вже спостерігаються черги на ринках. Самі херсонці розуміють ситуацію.Вони давно вже готувались до цієї ситуації. Окупанти, розуміючи, що вони втрачають один із важелів впливу на місцеве населення - продукти харчування, заборонили перевезення гуманітарних вантажів з підконтрольної території України. Тим самим вони намагаються створити гуманітарну катастрофу, щоб звинуватити в цьому Україну", - додав він.
- 5 вересня у щоденному зведенні Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили України вдало ведуть контрнаступ на заході Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець на Донеччині
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