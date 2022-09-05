Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, що контрнаступ помітно розвивається на Півдні та Сході України. ЗСУ просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Експерти припускають, що швидкість контрнаступу різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян постачання, знищити їхні командні пункти та послабити моральний дух.

"Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій та ​​здійснюватимуть запеклі артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та українські війська, що наступають. Українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських військових пропагандистів, які до сьогоднішнього дня прислухалися до оптимістичної риторики кремля", - дійшли висновку в ISW.

4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення українськими бійцями трьох населених пунктів в Донецькій області та на південному напрямку.

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