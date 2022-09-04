Зеленський оголосив про звільнення трьох населених пунктів

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, Збройні сили України, розвідка і спеціальні служби роблять необхідні кроки для звільнення територій, і російські окупанти вже почали тікати з Криму.

"І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат в Донецькій області - звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ - Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що 42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населених пункти на південному напрямку.

4 вересня на війні РФ проти України ліквідували майора російської армії Олександра Ананічева та заступника командира полку псковських десантників Олексія Афоніна.

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