Зеленський оголосив про звільнення трьох населених пунктів
Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення українськими бійцями трьох населених пунктів в Донецькій області та на південному напрямку
Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.
За його словами, Збройні сили України, розвідка і спеціальні служби роблять необхідні кроки для звільнення територій, і російські окупанти вже почали тікати з Криму.
"І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат в Донецькій області - звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ - Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що 42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населених пункти на південному напрямку.
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