У Бердянську жоден керівник бюджетного чи комунального закладу не перейшов на бік окупантів, - ОВА

Про це Запорізька ОВА повідомила в телеграмі.



"За даними офіційної міської влади курортного міста, в Бердянську не перейшов на бік окупанта жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства. Жоден з керівників міської влади не працює у так званій "мєріі города". Фейкова "нова влада" складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших спеціалістів "широкого профілю"", - ідеться в заяві.



Депутати міськради не можуть працювати сесійно й ухвалювати рішення, тому займаються волонтерством. Міська рада знає, що робить кожен представник місцевої влади, і не має до них претензій. Невідомо, чим займається один депутат від ОПЗЖ, оцінку його діям нададуть відповідні органи.

30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру через співпрацю з окупантами.

Російські окупанти призначили судимого за педофілію мером Бердянська.

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