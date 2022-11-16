У Бериславі на Херсонщині відновили мобільний зв'язок
У середу, 16 листопада, в деокупованому Бериславі відновили мобільний зв'язок
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Він розповів, що містяни відсьогодні мають можливість скористатися голосовим зв’язком та доєднатися до сигналу 3G та 4G.
"Рідні голоси у слухавці - тепер реальність. Фахівці щодня працюють над відновленням мобільного покриття на Херсонщині!" - пише Янушевич.
- 16 листопада стало відомо, що у звільнений Херсон прямують понад дві сотні "старлінків"
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