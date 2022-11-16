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У звільнений Херсон прямують понад дві сотні "старлінків"

16 листопада, 2022 середа
13:47
Суспільство Повертаємо зв'язок до Херсона

На базі терміналів Starlink у Херсоні запустили 5 публічних Wi-Fi точок, а за два тижні планують відкрити 60 таких точок з інтернетом по усій області

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Ще 210 терміналів Starlink прямують в український Херсон. Перша партія Старлінків вже там. На їх базі запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Люди там виходять на зв'язок з рідними, щоб нарешті розповісти, як вони. Дізнаються, які ще міста ЗСУ звільнили від окупантів. І заряджають девайси від генераторів. Місцеві годинами проводять там час і не можуть наговоритися. Адже довго були без зв'язку і доступу до новин",  йдеться у повідомленні Мінцифри.

Протягом двох тижнів  обіцяють організувати  60 таких Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.

Частину терміналів також передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам. Зв’язок допоможе їм якнайшвидше відновити область.

  • ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
  • Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.  
  • Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.
  • 16 листопада в деокупованому Херсоні розпочав роботу мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

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