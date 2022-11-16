Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Ще 210 терміналів Starlink прямують в український Херсон. Перша партія Старлінків вже там. На їх базі запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Люди там виходять на зв'язок з рідними, щоб нарешті розповісти, як вони. Дізнаються, які ще міста ЗСУ звільнили від окупантів. І заряджають девайси від генераторів. Місцеві годинами проводять там час і не можуть наговоритися. Адже довго були без зв'язку і доступу до новин", – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Протягом двох тижнів обіцяють організувати 60 таких Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.

Частину терміналів також передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам. Зв’язок допоможе їм якнайшвидше відновити область.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.

Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.

16 листопада в деокупованому Херсоні розпочав роботу мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

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