У звільнений Херсон прямують понад дві сотні "старлінків"
На базі терміналів Starlink у Херсоні запустили 5 публічних Wi-Fi точок, а за два тижні планують відкрити 60 таких точок з інтернетом по усій області
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Ще 210 терміналів Starlink прямують в український Херсон. Перша партія Старлінків вже там. На їх базі запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Люди там виходять на зв'язок з рідними, щоб нарешті розповісти, як вони. Дізнаються, які ще міста ЗСУ звільнили від окупантів. І заряджають девайси від генераторів. Місцеві годинами проводять там час і не можуть наговоритися. Адже довго були без зв'язку і доступу до новин", – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Протягом двох тижнів обіцяють організувати 60 таких Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.
Частину терміналів також передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам. Зв’язок допоможе їм якнайшвидше відновити область.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
- Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.
- Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.
- 16 листопада в деокупованому Херсоні розпочав роботу мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе